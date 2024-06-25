Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, 2017-2019 yılları arasında forma giyen İtalyan forvet Nicolo Melli'yi tekrar transfer etti. Melli, geçtiğimiz sezon Monoca formasıyla başarılı bir performans sergiledi.

Fenerbahçe Beko, 2017-2019 yılları arasında iki sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen 33 yaşındaki İtalyan forvet Nicolo Melli'yi tekrar kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler Devon Hall'ın arından daha önce 2017-2019 yılları arasında 2 sezon Fenerbahçe forması giyen Nicolo Melli'yi tekrar kadrosuna kattığı duyurdu. İtalyan forvet, 2018'de Türkiye Ligi, 2019'da ise Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. Fenerbahçe'nin ardından NBA'de iki sezon geçiren Melli, New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks formasıyla toplam 104 maça çıktı.

Melli, geçtiğimiz sezon Monoca formasıyla EuroLeague'de 7.3 sayı, 4.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakaladı. 33 yaşındaki basketbolcu, İtalya Ligi'nde 28 maçta 8.6 sayı, 5.6 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarına imza atarak, şampiyonluk sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Basketbol Spor Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title