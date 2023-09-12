Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bjelica'ya verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden kulüp, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.