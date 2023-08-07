Fenerbahçe Beko, milli oyuncu Yiğit Hamza Mestoğlu'nu transfer etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Yiğit Hamza Mestoğlu'nu transfer etti. Mestoğlu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Koleji DS Energy ile Türkiye Basketbol Ligi'nde forma giyecek.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Yiğit Hamza Mestoğlu'nu transfer etti.

Sarı-lacivertliler, son olarak İspanya takımlarından UCAM Murcia kadrosunda yer alan 19 yaşındaki uzun forvet ile anlaşmaya vardı. Yiğit Hamza Mestoğlu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Koleji DS Energy ile Türkiye Basketbol Ligi'nde forma giymenin yanı sıra çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko'nun da kadrosunda yer alabilecek.