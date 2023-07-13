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Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı renklerine bağladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko, Barcelona ile yolları ayıran Sertaç Şanlı'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, milli pivot ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyeri başarılarla dolu olan milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın yeni adresi Fenerbahçe Beko oldu. 31 yaşındaki pivot, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı (2.12, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

SERTAÇ ŞANLI'NIN BAŞARILARI

Anadolu Efes'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sertaç Şanlı, 2021 yılında Barcelona'ya transfer olmuştu. Kariyeri başarılarla dolu olan milli basketbolcu forma giydiği takımlarda 1 EuroLeague, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası kazandı.

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı renklerine bağladı

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Fenerbahçe Beko Sertaç Şanlı Spor Haberler

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