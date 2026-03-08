Haberler

Fenerbahçe Beko, Mersin Spor'u mağlup etti

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'u 91-78 yenerek 19. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu 7, Colson 12, Birch, de Colo 11, Onuralp Bitim, Jantunen 9, Metecan Birsen12, Melih Mahmutoğlu 10,Silva 10, Zagars 6, Demircan Demir

MERSİN SPOR: White 6, Kartal Özmızrak 17, Cruz 12, Olaseni 4, Efe Ergi Tırpancı 3, March 15, Enoch 12, Chassang 7, Leon Apaydın 2, Koray Çekici

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

DEVRE: 46-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-51

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21'inci hafta maçında Mersin Spor'u konuk ettiği karşılaşmadan 91-78 galip ayrılarak 19'uncu galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.



