Basketbol Avrupa Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'a 79-73 mağlup olarak 9 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Kızılyıldız bu galibiyetle 18. kez kazanmış oldu.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Sergio Silva (Portekiz)

Kızılyıldız: Miller-Mcintyre 10, Dobric, Bolomboy 4, Nwora 14, Moneke 21, Butler 12, Carter, Kalinic 1, Izundu 13, Motiejunas 2, Ojeleye 2

Fenerbahçe Beko : Baldwin 16, Tarık Biberovic 5, Jantunen 6, Colson 15, Birch 6, Metecan Birsen 3, Tucker 14, de Colo 2, Onuralp Bitim 3, Silva 3, Bacot

1. Periyot: 17-20

Devre: 33-42

3. Periyot: 61-56

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 79-73 mağlup oldu.

Bu sonuçla Kızılyıldız, ligdeki 18. galibiyetini elde etti. 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko ise 8. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı

Masaya oturmasıyla kalkması bir oldu
