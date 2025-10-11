Haberler

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a Yenildi

Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk yarıda kötü oynadıklarını belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 86-81 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ilk yarısında kötü oynadıklarını söyledi.

Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kızılyıldız'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Bizim için çok kötü geçen bir ilk yarıdan sonra konuşmak zor. Kararlarımız çok kötüydü. Kendimizde değildik. Şut atmamız gerekirken topu sürdük. Kızılyıldız, başantrenörüyle yollarını ayırmıştı. İyi durumda değillerdi. Bize karşı motive olacaklarını biliyorduk. İkinci yarı denedik. Kısa rotasyonuyla iyi oynadık ama 5 oyuncu yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

Kızılyıldız cephesi

Kızılyıldız Başantrenörü Tomislav Tomovic ise zor bir hafta geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Koçumuz ile yollarımızı ayırdık. Onunla iyi başarılar elde etmiştik. Birlik olmaya karar verdik. Kalitemizi göstermek istedik. Rakibimizi çok iyi biliyorduk. Son şampiyon onlardı. Onların da sakatları vardı. Buraya büyük bir saygıyla geldik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Büyük bir maç oldu. Rakibimizi tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
