Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ''Yola devam'' dedi

Euroleague, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda da şampiyon olan Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor.

BIRCH İLE 1 YIL DAHA DEVAM

Sarı-lacivertliler, Kanadalı basketbolcu Khem Birch'ün sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine 2024 yılında katılan ve geride bıraktığımız sezonda elde edilen tarihi başarılarda önemli pay sahibi olan Khem Birch'ün sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Khem Birch'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

32 yaşındaki basketbolcu, 2024-2025 sezonunda Euroleague'de 36 maçta forma giyerken 5.4 sayı ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Kanadalı oyuncu, Basketbol Süper Ligi'nde ise 28 karşılaşmada 5.9 sayı ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

FİNAL SERİSİNİN MVP'Sİ OLDU

Khem Birch ayrıca geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi final serisinde MVP (En değerli oyuncu) ödülüne layık görüldü.