Fenerbahçe Beko Khem Birch ile Sözleşmeyi Uzattı

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Kanadalı pivot Khem Birch'in sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı. Geçen sezon çeşitli şampiyonluklar yaşayan oyuncu, performansıyla takımına önemli katkılar sağladı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Kanadalı oyuncu Khem Birch'in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli ekipte THY Avrupa Ligi, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki pivot ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Birch, geride kalan sezonda Avrupa Ligi'nde çıktığı 36 maçta 3,5 sayı ve 3,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Basketbol Süper Ligi'nde ise 28 müsabakada forma giyen Khem Birch, 5,9 sayı ve 4,1 ribauntluk performans sergiledi.

Kanadalı basketbolcu, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştığı Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin "En Değerli Oyuncusu" seçilmişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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