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Fenerbahçe Beko ING Türkiye Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Fenerbahçe Beko ING Türkiye Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi
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Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Fenerbahçe, yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

Fenerbahçe : McCollum 10, Nigel Hayes 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 6, Birch 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 7, Melli 12, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Mert Emre Ekşioğlu 1, Hall 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Bahçeşehir Koleji: Smith 6, Şehmus Hazer 6, Odiase 15, Cavanaugh 5, Bouteille 3, Massinburg 3, Furkan Haltalı 1, Simonovic 10, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 22-7 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 49-25 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-38 (Fenerbahçe lehine)

Sarı-lacivertliler, ING Türkiye Kupası yarı final maçında 14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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