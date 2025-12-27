Haberler

Fenerbahçe Beko, Glint Manisa Basket'i mağlup etti

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Glint Manisa Basket'i 93-79 skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Tucker 9, Birch 6,Tarık Biberovic 17, Hall 5, Melih Mahmutoğlu 7,

Boston Jr. 20, Metecan Birsen 12, Bacot 8, Zagars, Emre Ekşioğlu 3

GLİNT MANİSA BASKET: Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Stevenson 7, Smith 6, Zemaitis 8, Pereira

14, Martin 1, Karahan Efeoğlu, Altan Çamoğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 26-20

DEVRE: 43-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-52

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Glint Manisa Basket'i 93-79 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
