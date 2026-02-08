Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçının ardından

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yenen Fenerbahçe Beko'da oyunculardan Onuralp Bitim ve Tarık Biberovic, galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Onuralp Bitim, "Kazandığımız için çok mutluyum. Sonuçta hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye'de çok büyük hedefleri olan bir takımız. İkisinde de mutlu sona, kupaya ulaşmak istiyoruz. Her maç çok önemli. Özellikle Avrupa'da 2 galibiyet aldıktan sonra dünyanın en güzel seyircisi önünde bir derbi maçı oynamak çok güzeldi." diye konuştu.

Çok zor bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Tarık Biberovic ise şunları kaydetti:

"Rakibimizle 15 sayı fark vardı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. İnancımız sayesinde bu maçı kazandık. Biz Türk oyuncular olarak yabancı arkadaşlarımıza bu maçın ne kadar önemli olduğunu yansıtmaya çalıştık. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu tür maçlarda yüzde yüzünüzü vermeniz gerekir. 'Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız lazım' dedik. Hiçbirimiz kaybedeceğimizi düşünmedik."