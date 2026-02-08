Haberler

Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup ederek 19. haftayı galibiyetle kapattı. Oyuncular Onuralp Bitim ve Tarık Biberovic, galibiyetin sevincini paylaştı ve takımın hedeflerini vurguladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yenen Fenerbahçe Beko'da oyunculardan Onuralp Bitim ve Tarık Biberovic, galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Onuralp Bitim, "Kazandığımız için çok mutluyum. Sonuçta hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye'de çok büyük hedefleri olan bir takımız. İkisinde de mutlu sona, kupaya ulaşmak istiyoruz. Her maç çok önemli. Özellikle Avrupa'da 2 galibiyet aldıktan sonra dünyanın en güzel seyircisi önünde bir derbi maçı oynamak çok güzeldi." diye konuştu.

Çok zor bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Tarık Biberovic ise şunları kaydetti:

"Rakibimizle 15 sayı fark vardı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. İnancımız sayesinde bu maçı kazandık. Biz Türk oyuncular olarak yabancı arkadaşlarımıza bu maçın ne kadar önemli olduğunu yansıtmaya çalıştık. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu tür maçlarda yüzde yüzünüzü vermeniz gerekir. 'Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız lazım' dedik. Hiçbirimiz kaybedeceğimizi düşünmedik."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

Galatasaray, Rize'de şov yaptı
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

Bu takımı kim durduracak?