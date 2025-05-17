Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 94-70 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 94-70 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 94-70'lik skorla yenerek normal sezonu lider tamamladı. Maçta en çok sayıyı atan oyuncu Fenerbahçe'den Tarık Biberoviç oldu.

Galatasaray : 94-70

SALON: Ülker Etkinlik ve Spor

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Nazlı Cisil Güngör

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberoviç 16, Nigel Hayes 10, Guduric 14, Baldwin IV 15, McCollum 2, Melli 3, Metecan Birsen 12, Colson 8, Sertaç Şanlı 4, Hall 7, Melih Mahmutoğlu 3, Emre Ekşioğlu

GALATASARAY: Cummings 9, Blumbergs 6, Buğrahan Tuncer 15, Palmer Jr 10, Wallace 10, Izundu 10, Sadık Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan, Young

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

DEVRE: 53-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-52

BASKETBOL Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti ve Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider olarak tamamladı. Sarı-lacivertli ekip ligde çıktığı 30 maçta 27 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan 16 sayıyla Tarık Biberoviç oldu. Sarı-kırmızılılar ise 20 Mayıs Salı günü ligin son hafta maçında sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
İndirim için birbirlerini ezdiler! Mağaza açışındaki görüntülerin benzetildiği film bomba

İndirim için birbirlerini ezdiler! Görüntülerin benzetildiği film olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
İran'da aşırı enerji tüketimine ceza! 1103 evin elektriği kesildi

Kurallara uymayanı affetmediler! 1000'den fazla ev elektriksiz kaldı
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
Bundesliga'da Leipzig'e şok! Mainz, Avrupa'ya gitti

Alman devine şok! Avrupa'ya gidemediler, yerine sürpriz takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.