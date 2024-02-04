Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Ekmas'ı 90-74 mağlup etti. Fenerbahçe'nin 16. galibiyetiyle sonuçlanan maçta Galatasaray ise 10. kez mağlubiyet yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Murat Ciner

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 5, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 8, Tarık Biberovic 6, Sertaç Şanlı 12, Şehmus Hazer 8, Scottie Wilbekin 14, Motley 15, Hayes-Davis 10, Mert Emre Ekşioğlu 3

GALATASARAY EKMAS: Bost 8, Buğrahan Tuncer 12, Prepelic 10, Sadık Emir Kabaca 5, McCormack 8, Walden 2, İsmet Akpınar 11, Samet Geyik 2, Yeboah 16

1'İNCİ PERİYOT: 16-19

İLK YARI: 42-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-50

5 FAUL: 39.35 Biberovic ( Fenerbahçe Beko)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray Ekmas'ı sahasında 90-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 16'ncı galibiyetini elde ederken; Galatasaray, 10'uncu kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Nick Calathes, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, Tarık Biberovic ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Galatasaray'ın ilk 5'i ise Dee Bost, Buğrahan Tuncer, Klemen Prepelic, Sadık Emir Kabaca ve David McCormack'ten oluştu. Karşılaşmanın ilk periyodunu sarı-kırmızılı ekip, 16-19 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan ve bu periyotta 26 sayı üreten Fenerbahçe, ilk yarıyı 42-35 önde kapattı. Üçüncü periyotta da daha iyi bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, son periyoda 61-50 önde girdi. Son periyotta farkı daha da artıran Fenerbahçe, sahadan 90-74 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko Galatasaray Fenerbahçe Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şili yangını son durum ne? Şili'de yangın mı var, yangın söndürüldü mü? Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Dudak uçuklatmak bir deyim mi? Dudak uçuklatmak deyim sayılır mı? Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title