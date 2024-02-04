Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Murat Ciner

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 5, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 8, Tarık Biberovic 6, Sertaç Şanlı 12, Şehmus Hazer 8, Scottie Wilbekin 14, Motley 15, Hayes-Davis 10, Mert Emre Ekşioğlu 3

GALATASARAY EKMAS: Bost 8, Buğrahan Tuncer 12, Prepelic 10, Sadık Emir Kabaca 5, McCormack 8, Walden 2, İsmet Akpınar 11, Samet Geyik 2, Yeboah 16

1'İNCİ PERİYOT: 16-19

İLK YARI: 42-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-50

5 FAUL: 39.35 Biberovic ( Fenerbahçe Beko)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray Ekmas'ı sahasında 90-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 16'ncı galibiyetini elde ederken; Galatasaray, 10'uncu kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Nick Calathes, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, Tarık Biberovic ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Galatasaray'ın ilk 5'i ise Dee Bost, Buğrahan Tuncer, Klemen Prepelic, Sadık Emir Kabaca ve David McCormack'ten oluştu. Karşılaşmanın ilk periyodunu sarı-kırmızılı ekip, 16-19 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan ve bu periyotta 26 sayı üreten Fenerbahçe, ilk yarıyı 42-35 önde kapattı. Üçüncü periyotta da daha iyi bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, son periyoda 61-50 önde girdi. Son periyotta farkı daha da artıran Fenerbahçe, sahadan 90-74 galip ayrıldı.