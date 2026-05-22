Euroleague Final Four: Olympiakos: 79 Fenerbahçe Beko: 61

Güncelleme:
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Euroleague Final Four'da yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 79-61 yenildi.

Salon: Telekom Center Athens

Hakemler: Milan Nedovic, Sreten Radovic, Carlos Peruga, Embid

Olympiakos: Thomas Walkup 2, Sasha Vezenkov 16, Kostas Papanikolau, Tyler Dorsey 15, Nikola Milutinov 6, Alec Peters 17, Cory Joseph, Donta Hall, Shaquielle McKissic 1, Tyrique Jones 2, Evan Fournier 10, Tyson Ward 10

Başantrenör: Georgios Bartzokas

Fenerbahçe: Nicolo Melli 7, Talen Horton-Tucker 16, Tarık Biberoviç 17, Devon Hall, Khem Birch 3, Wade Baldwin 10, Brandon Boston Jr, Nando de Colo 6, Onuralp Bitim, Mikael Jantunen, Chris Silva 2, Bonzie Colson

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 18-12 (Olympiakos lehine)

Devre: 22-24 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 56-41 (Olympiakos lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
