Fenerbahçe Beko Euroleague Finaline Yükseldi

Fenerbahçe Beko Euroleague Finaline Yükseldi
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Fenerbahçe Beko, Euroleague 2024-2025 sezonu Final Four'un ilk maçında Panathinaikos'u 82-76 yenerek finale yükseldi. Takım, EuroLeague tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanmak için Pazar günü mücadele edecek.

(ANKARA) - Fenerbahçe Beko Final Four'da Panathinaikos'u 82-76 yenerek Euroleague'de finale yükseldi

THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonu Final-Four'un ilk maçında Fenerbahçe Beko Etihad Arena'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos  AKTOR, karşı karşıya geldi.

Birinci periyotu 22-14, ikinci periyotu 38-33,  üçüncü periyotu 55-48 galip kapatan Fenerbahçe Beko son periyotta Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek Euroleague'de finale yükseldi.

Pazar günü tarihinde ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmak için parkeye çıkacak Fenrbahçe Beko'nun finaldeki rakibi Monaco – Olympiakos maçının galibi olacak.

Kaynak: ANKA / Spor
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