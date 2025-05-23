Fenerbahçe Beko Euroleague Finaline Yükseldi

(ANKARA) - Fenerbahçe Beko Final Four'da Panathinaikos'u 82-76 yenerek Euroleague'de finale yükseldi

THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonu Final-Four'un ilk maçında Fenerbahçe Beko Etihad Arena'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR, karşı karşıya geldi.

Birinci periyotu 22-14, ikinci periyotu 38-33, üçüncü periyotu 55-48 galip kapatan Fenerbahçe Beko son periyotta Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek Euroleague'de finale yükseldi.

Pazar günü tarihinde ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmak için parkeye çıkacak Fenrbahçe Beko'nun finaldeki rakibi Monaco – Olympiakos maçının galibi olacak.