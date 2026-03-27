Haberler

Zalgiris Kaunas: 82-92

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 34'üncü hafta maçında Zalgiris Kaunas'a 92-82 mağlup oldu. Maç, çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından Zalgiris'in üstünlüğü ile sona erdi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Joseph Bissang, Igor Dragojevic

FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 3, Baldwin 19, Horton-Tucker 18, de Colo 11, Onuralp Bitim 2, Jantunen 6, Hall 4, Silva 8, Colson 11, Birch

ZALGİRİS KAUNAS: Williams-Goss 13, Francisco 14, Wright 10, Brazdeikis, Giedraitis, Tubelis 13, Lo 4, Sleva 18, Birutis 6, Butkevicius 13, Ulanovas 1

1'İNCİ PERİYOT: 25-22

DEVRE: 44-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-66

5 FAUL: 34.15 Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko)

Maça Bonzie Colson'un isabetli dış şutlarıyla başlayan Fenerbahçe Beko pota altında da Silva ve Baldwin'le sayılar üreterek ilk periyottan 25-22 önde ayrıldı.

2'nci periyodun başında art arda sayılar bulan konuk ekip periyot bitimine 8.22 kala 1 sayı farkla 26-25 öne geçmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ve skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği 2'nci periyot, Dustin Sleva'nın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 49-44 Zalgiris Kaunas lehine sona erdi.

2'nci yarıya da iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Beko, 3'ünçü çeyreğin bitimine 7.57 kala rakip takımdan Butkevicius'un üç sayılık atışıyla farkın çift hanelere çıkmasına engel olamadı: 44-54. Bu dakikadan sonra daha etkili olmaya çalışan sarı-lacivertli takım çeyreğin son dakikasında Baldwin'le üst üste 4 sayı bularak farkı çeyrek sonunda 4 sayıya indirdi: 62-66.

Son periyoda de Colo'nun sayısıyla başlayan temsilcimiz, bitime 8.55 kala Jantunen'in 3 sayılık atışıyla farkı 1 sayıya indirdi: 67-68. Fenerbahçe Beko, bu sayının hemen ardından de Colo'nun sportmenlik dışı faul sonrası serbest atıştan bulduğu 3 sayıyla öne geçti: 70-68. Son 5 dakikasına 78-78 eşitlikle girilen maç 92-82 Zalgiris Kaunas üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞKAN SARAN VE TEDESCO MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçı salonda birlikte izleyerek basketbol takımına destek verdiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
