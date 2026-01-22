Fenerbahçe Beko: 80-85
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 23. hafta maçında Virtus Bologna'yı 85-80 yenerek galibiyet aldı. Maçta takımlar arasındaki skor periyotları 1. periyot 25-22, devre 47-40, 3. periyot ise 60-65 şeklinde gerçekleşti.
SALON: VIRTUS ARENA
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek
VIRTUS BOLOGNA: Edwards 35, Pajola 4, Diouf 3, Alston Jr. 14, Akele, Morgan 14, Niang 6, Jallow 2, Hackett 2
FENERBAHÇE BEKO: Hall 7, Melli, Biberovic 15, Birch 4, Melih Mahmutoğlu 3, de Colo 12, Tucker 28, Jantunen 8, Onuralp Bitim 6, Bacot 2
1'İNCİ PERİYOT: 25-22
DEVRE: 47-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-65
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 23'üncü hafta maçında Virtus Bologna'ya konuk olduğu maçtan 85-80 galip ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor