Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
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Fenerbahçe Beko'nun, EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi.

EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu oldu.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi

TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Temsilcimizin tarihinde 2. kez Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi olması sarı-lacivertli taraftarları sokaklara döktü.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi

YAĞMUR ALTINDA DOYASIYA KUTLAMA

İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde yoğunlaşan kutlamalarda taraftarlar yağmur altında marşlar ve tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Büyük coşku yaşayan Fenerbahçeliler, araçlarla oluşturdukları konvoyla da renkli görüntüler sergiledi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi

Kaynak: DHA / İHA

Kaynak: Haberler.com / Spor
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