Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe Beko'nun, EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi.
EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu oldu.
TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Temsilcimizin tarihinde 2. kez Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi olması sarı-lacivertli taraftarları sokaklara döktü.
YAĞMUR ALTINDA DOYASIYA KUTLAMA
İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde yoğunlaşan kutlamalarda taraftarlar yağmur altında marşlar ve tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Büyük coşku yaşayan Fenerbahçeliler, araçlarla oluşturdukları konvoyla da renkli görüntüler sergiledi.
Kaynak: DHA / İHA
Kaynak: Haberler.com / Spor