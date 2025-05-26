Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Şampiyonluğu Elde Etti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Şampiyonluğu Elde Etti
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TURKISH Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye döndü. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve oyuncular Tarık Biberovic ile Errick McCollum, sezon boyunca elde ettikleri başarılar ve taraftar desteği hakkında açıklamalarda bulundu.

TURKISH Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek organizasyonda ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye döndü. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan uçak, 16.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaparken, kafileyi alanda çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.

Kafile şampiyonluk kupasıyla basın mensuplarına poz verirken; takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic ve Errick McCollum açıklamalarda bulundu. Bu sezon, geçtiğimiz yıla göre daha hazır olduklarını belirten Tarık Biberovic, "Hala Avrupa fatihi olduğumuzun farkında olmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu uçağı nasıl indirdik, bilmiyorum. Uçakta o kadar kutlamadan sonra Allah'a çok yaklaştık. Ben sezon başından beri söylüyorum. İnanılmaz bir kadroya sahibiz. Bunu gösterdik. Gördüğünüz gibi Nigel Hayes MVP oldu ama bana sorarsanız Devon Hall da çok güzel oynadı. Aslında en zor rakibimiz Monaco'ydu. Panathinaikos çok kolay maçtı. Geçen seneye göre daha hazırdık. Böyle bir taraftara sahip olmak inanılmaz bir şey. Kötü de olsak iyi de olsak hep yanımızdalar. Tek düşündüğüm şey bu akşam güzelce kutlayıp yarın akşam Bağdat Caddesi'ne çıkmak" dedi

MCCOLLUM: BU BİR TAKIM İŞİ

Emeği geçen herkese teşekkür eden Errick McCollum, "Bu bir takım işi. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, sağlık ekibinin, bizi sene boyunca destekleyen taraftarlarımızın emekleriyle bu büyük başarıyı elde ettik. Takım arkadaşlarım ve koçlarım benim en iyi şekilde katkı vermemi sağladılar, onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MELİH MAHMUTOĞLU: TÜM KUPALARI HAK EDİYORUZ

Fenerbahçe'nin sezondaki tüm kupaları hak ettiğini belirten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Ülkemize bir kez daha Avrupa şampiyonluğu getirdiğimiz için gururluyuz. Fenerbahçe her zaman buralarda. Final Four'da, şampiyonluklarda. O yüzden herkesle gurur duyuyorum. Burada emek çok. Malzemeciden masöre kadar herkes bu kupa için emek verdi. Önümüzde Türkiye Ligi var. Sezondaki bütün kupaları almak istiyoruz. Bu kulüp bunu hak ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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