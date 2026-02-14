Haberler

Panathinaikos Aktor -Fenerbahçe BEKO: 83-85

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28'inci hafta maçında Panathinaikos Aktor'u 85-83 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Tarık Biberoviç, attığı 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Telekom Center

HAKEMLER: Carlos Peruga, Milan Nedovic, Marcin Kowalski

PANATHİNAİKOS AKTOR: Nunn 17, Cedi Osman 8, Grant 4, Hernangomez 18, Faried 7, Sloukas 10, Holmes 4, Rogkavopoulos 5, Kalaitzakis, Shorts 10

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 26, Melli 6, Baldwin 13, Birch 3, Colson 3, Tucker 6, de Colo 10, Onuralp Bitim 5, Jantunen 11, Boston Jr. 2, Birsen

1'İNCİ PERİYOT: 19-25

DEVRE: 42-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

5 FAUL: Nunn ( Panathinaikos Aktor)

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28'inci hafta maçında Panathinaikos Aktor'a konuk olduğu maçı 85-83 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta özellikle Tarık Biberoviç'in isabetli 3 sayılık şutlarıyla rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Beko ilk periyottan 19-25 önde ayrıldı.

2'nci periyotta özellikle pota altını iyi kullanan ev sahibi takım, ilk yarının bitimine 3.40 kala Hernangomez'in 3 sayılık atışıyla skoru 34-34'de eşitledi. Rakibini pota altında durdurmakta ve sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertli takım devreyi 42-41 geride bitirdi.

İkinci yarının ilk dakikası sona ererken Baldwin'in smacıyla tekrar öne geçerek periyoda başlayan Fenerbahçe Beko 3'üncü çeyrekten 62-56 geride ayrıldı.

Özellikle son periyodunda büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Wade Baldwin'in son saniyede bulduğu 2 sayılık basketle Fenerbahçe Beko 85-83 kazanmayı başardı ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın en skorer ismi Tarık Biberoviç attığı 26 sayıyla aynı zamanda kariyer rekoru kırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız

Bakan Gürlek canlı yayında duyurdu: Soruşturma genişliyor
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi

İmamı ilk görev yerinde şaşırtan manzara: Allah'ım burası neresi