Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Olimpia Milano'ya Yenildi
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile karşılaştı ve maçı 85-91 kaybetti. İlk üç periyotta geride kalan Fenerbahçe, son çeyrekte farkı kapatamadı.
(İSTANBUL) - EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, karşı karşıya geldiği Olimpia Milano'ya 85-91 mağlup oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Olimpia Milano ekibini konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20: 45'te başladı.
Birinci periyotu 19 -24, ikinci periyotu 37-41, üçüncü periyotu 63-66 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'ya 85-91 mağlup oldu.