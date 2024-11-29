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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Olimpia Milano'ya Yenildi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Olimpia Milano'ya Yenildi
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EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile karşılaştı ve maçı 85-91 kaybetti. İlk üç periyotta geride kalan Fenerbahçe, son çeyrekte farkı kapatamadı.

(İSTANBUL) - EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, karşı karşıya geldiği Olimpia Milano'ya 85-91 mağlup oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Olimpia Milano ekibini konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20: 45'te başladı.

Birinci periyotu 19 -24, ikinci periyotu 37-41, üçüncü periyotu 63-66 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'ya 85-91 mağlup oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
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