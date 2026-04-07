Fenerbahçe Beko: 95-80

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36. haftasında Hapoel Tel Aviv'e 95-80 mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Takım, toplamda 13. kez sahadan mağlup ayrıldı.

SALON: ARENA 8888 SOFIA

HAKEMLER: Emilio Perez, Milan Nedovic, Saso Petek

HAPOEL TEL AVIV: Jones 7, Blakeney 17, Bryant 21, Malcolm 4, Randolph 1, Odiase 3, Micic 19, Oturu 23, Wainright

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin IV 22, Melli 2, Horton Tucker 10, Boston Jr 10, Tarık Biberovic 11, Onuralp Bitim 5, Jantunen 3, Hall 11, Silva 2, Colson 2, Birch 2, Bacot Jr

1'İNCİ PERİYOT: 25-17

DEVRE: 51-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-56

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36'ncı haftasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e 95-80 mağlup oldu. Bu sonucun ardından üst üste 4'üncü EuroLeague maçını kaybeden sarı-lacivertli ekip, toplamda 13'üncü yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Haberler.com
500

Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
VAR kayıtları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog dikkat çekti

Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog bomba
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu

ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor