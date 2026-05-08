Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da

Fenerbahçe Beko: 90-94

İSTANBUL, -

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Juan Carlos Garcia, Carlos Cortes

ZALGIRIS KAUNAS: Tubelis 16, Williams-Goss 3, Francisco 23, Wright 9, Ulanovas 15, Butkevicius 5, Sleva 11, Lo 5, Sirvydis 3, Birutis

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 14, Tucker 21, Hall 5, Tarık Biberovic 11, Nando de Colo 3, Birch 21 Melli 10, Jantunen, Colson 1, Silva 8

1'İNCİ PERİYOT: 20-25

DEVRE: 42-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61

NORMAL SÜRE: 80-80

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi 4'üncü maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste üçüncü, toplamda ise sekizinci kez EuroLeague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.

Maça 7-0'lık seriyle hızlı başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 25-20 önde tamamladı. 2'nci periyoda etkili başlayan ev sahibi takım, Dustin Sleva'nın ilk yarının bitimine 7.32 kala bulduğu 3 sayılık basketle farkı tek sayıya indirdi: 26-27. Çekişmeli geçen ilk yarıdan sarı-lacivertiler 47-42 önde ayrılmayı başardı.

Çekişmenin sürdüğü 3'üncü periyodun bitime 5.47 kala ev sahibi ekip, Sylvain Francisco'nun 3 sayılık atışıyla öne geçti: 52-50. Periyot bitimine 1.01 kala Horton-Tucker'ın 2 sayılık basketiyle yeniden öne geçen temsilcimiz son saniyede skor üstünlüğünü yeniden rakibine kaptırdı: 62-61.

Maçın son periyodunda bitime 6.32 kala Wade Baldwin'in 3 sayılık basketiyle skora dengeyi getiren Fenerbahçe Beko karşılaşmanın son saniyesinde yine Baldwin'in 2 sayılık basketiyle maçı uzatmaya götürdü: 80-80.

Fenerbahçe Beko uzatma dakikalarında Talen Horton–Tucker'ın etkili oyunuyla karşılaşmadan 94-90 galip ayrıldı ve adını Final Four'a yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı