Haberler

Fenerbahçe Beko, Esenler Erokspor'u 94-80 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Esenler Erokspor'u 94-80 yenerek 7. galibiyetini elde etti. Esenler Erokspor ise 4. yenilgisini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Alper Gökçebel

Esenler Erokspor: Crawford 4, Galloway 4, Egehan Arna 10, Simmons 3, Cornelie 5, Pangos 10, Erten Gazi, Thomas Akyazılı, Thurman 12, Love 19, Ahmet Düverioğlu 13

Fenerbahçe Beko : Hall 6, Horton-Tucker 10, Tarık Biberovic 7, Jantunen 7, Melli 10, Bacot 15, Metecan Birsen 7, Baldwin 11, Melih Mahmutoğlu 6, Onuralp Bitim 3, Colson 12, Mert Emre Ekşioğlu

1. Periyot: 18-21

Devre: 39-47

3. Periyot: 58-73

Beş faulle çıkanlar: 30.22 Cornelie ( Esenler Erokspor), 37.27 Bacot ( Fenerbahçe Beko )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Esenler Erokspor'u 94-80 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 7. galibiyetini aldı. Esenler Erokspor ise 4. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

Yüreğimizi yakan katliam gibi kaza kamerada!
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.