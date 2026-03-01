Haberler

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, oyuncu Bacot ve fizyoterapist Capella'nın Dubai'de mahsur kaldığı, İstanbul'a dönüşleri için gerekli adımların atıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot ve fizyoterapist Jaime Capella'nın Dubai'de mahsur kaldığı ve İstanbul'a getirilmeleri konusunda devlet yetkilileri ile gerekli adımların atıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüp tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Jasikevicius ile ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verildi:

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir. Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır." - İSTANBUL

