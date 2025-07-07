Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile Yollarını Ayırdı
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Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi. Kulüp, Pierre'in 2020-21 sezonundan bu yana süren takıma katkısını takdir etti.

Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre 'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Dyshawn Pierre! 2020-21 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda pay sahibi olan sporcumuz Dyshawn Pierre ile yollarımız ayrılmıştır. Dyshawn Pierre'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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