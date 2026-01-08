Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Dubai Basketbol'a 92-81 yenilerek sezonun 7. mağlubiyetini almış oldu. Dubai Basketbol ise bu galibiyetle 10. kez kazandı.

Salon: Coca-Cola Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Dubai Basketbol : Wright 22, Bacon 15, Abass 2, Kabengele 14, Petrusev 2, Avramovic 1, Prepelic, Davis Bertans 3, Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Kamenjas 20

Fenerbahçe Beko : Hall 9, Horton Tucker 15, Tarık Biberovic 8, Melli, Birch 7, Baldwin 21, Melih Mahmutoğlu 3, Boston 2, Jantunen 13, Silva 1, Colson 2

1. Periyot: 24-22

Devre: 51-42

3. Periyot: 73-62

Beş faulle çıkanlar: 36.25 Tarık Biberovic, 39.09 Jantunen (Fenerbahçe)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'a 92-81 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'de 7. yenilgisini yaşadı. Dubai Basketbol ise 10. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
