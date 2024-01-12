Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'in sakatlık durumu açıklandı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de oynanan Partizan maçında sakatlanan Nigel Hayes-Davis'de birinci evre adduktor kas yaralanması olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.