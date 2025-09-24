Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

FENERBAHÇE Beko, 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasında Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremoniyle kupasını aldı.

38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek, 8'inci kez kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremoniyle, sarı-lacivertli ekip kupasını aldı. Beşiktaş GAİN Kaptanı Yiğit Arslan, ikincilik şiltini TBF Başkanvekili Harun Erdanay'ın elinden aldı.

KUPAYI, BAKAN BAK VE HİDAYET TÜRKOĞLU TAKDİM ETTİ

Şampiyonluk madalyalarının alınmasının ardından, 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkan Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. Melih Mahmutoğlu'nun ellerinde havalanan kupa daha sonra başkan Sadettin Saran'a geldi. Başkan Saran; kupayı, bir önceki yönetimde basketbol şube sorumlusu olan Sertaç Komsuoğlu'na iletti. Sarı-lacivertli basketbol ve yöneticiler, daha sonra şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

EN DEĞERLİ OYUNCU DEVON HALL OLDU

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) attığı 23 sayıyla Fenerbahçe Beko'nun galibiyetinde başrol oynayan Devon Hall oldu. ABD'li oyuncusu MVP ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden'den aldı.