Haberler

Basketbol Süper Ligi: ONVO Büyükçekmece Basketbol: 85 Fenerbahçe Beko: 91

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 91-85 mağlup etti. Maçın detaylarında, büyük bir mücadele sergilendiği dikkat çekti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız

Büyükçekmece Basketbol: Keye Van Der Vuurst 8, Alex Gavrilovic 13, Muhaymin Mustafa 7, Shawn Pipes 12, Evan Bruinsma 5, Jalen Lecque 20, Aziz Bandaogo 10, Can Kaan Turgut 4, Doğan Şenli 6, Vasilije Pusica, Metin Türen

Başantrenör: Halil Üner

Fenerbahçe: Brandon Boston Jr 6,, Tarık Biberovic 11, Jantunen 5, Chris Silva 10, Artus Zagars 11, Armando Bacot 12, Metecan Birsen 2, Nando de Colo 13, Melih Mahmutoğlu 12, Talen Horton Tucker 9, Onuralp Bitim, Scottie Wilbekin

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 25-22 (Büyükçekmece lehine)

Devre: 47-42 (Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 66-64 (Büyükçekmece lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

