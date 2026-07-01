Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bonzie Colson ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu. Kulüp, Colson'a iki sezondaki katkıları ve kazandırdığı şampiyonluklar için teşekkür etti.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Bonzie Colson ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Bonzie Colson ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Avrupa Ligi, ikişer Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bonzie Colson'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.