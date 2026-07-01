Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Bonzie Colson ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Bonzie Colson ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Avrupa Ligi, ikişer Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bonzie Colson'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.