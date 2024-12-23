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Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Beko, Sırp pivot Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış maddesi kullanılarak yollarını ayırdığını duyurdu. Marjanovic, kulüpte geçirdiği süreçte 6 EuroLeague maçında oynadı.

Fenerbahçe Beko, Sırp pivot Boban Marjanovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'e veda etti. Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala kadrosuna dahil ettiği 36 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinde yer alan çıkış maddesinin kullanılarak, yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır. Boban Marjanovic'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 6 EuroLeague maçında süre alan Marjanovic, 4.0 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları ile oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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