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Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i Kadrosuna Kattı
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Fenerbahçe Beko, NBA'den gelen Sırp pivot Boban Marjanovic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün yaptığı açıklamada, oyuncunun başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i 1 yıllığına kadrosuna kattı

İSTANBUL, - FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, 2015 yılından bu yana NBA'de yer alan ve son olarak Houston Rockets forması giyen Sırp pivot Boban Marjanovic (2.24) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Boban Marjanovic'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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