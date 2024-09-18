Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i 1 yıllığına kadrosuna kattı

İSTANBUL, - FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, 2015 yılından bu yana NBA'de yer alan ve son olarak Houston Rockets forması giyen Sırp pivot Boban Marjanovic (2.24) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Boban Marjanovic'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.