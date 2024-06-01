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Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş'ı 98-72 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş'ı 98-72 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe : Nigel Hayes 20, Scottie Wilbekin 19, Yam Madar 1, Sertaç Şanlı 9, Dyshawn Pierre 8, Şehmus Hazer 1, George Papagiannis 8, Melih Mahmutoğlu 6, Tarık Biberovic 15, Metecan Birsen 3, Ömer Ziyaettin 6

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Derek Needham 10, Matt Mitchell 10, Jonah Mathews 15, Marko Simonovic 16, Kyle Allman 7, Yiğit Arslan 6, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22-24 (Beşiktaş lehine)

Devre: 47-43 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 72-52 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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