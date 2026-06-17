Fenerbahçe Beko: 71-82

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Ali Şakacı

BEŞİKTAŞ GAİN: Dotson 22, Anthony Brown 22, Morgan 8, Berk Uğurlu 5, Vitto Brown 4, Thomas 4, Yiğit Arslan 3, Sertaç Şanlı 3, Canberk Kuş.

FENERBAHÇE BEKO: Melli 17, Hall 15, Horton-Tucker 13, Birch 11, Tarık Biberovic 8, Baldwin 7, James Metecan Birsen 2, Melih Mahmutoğlu, de Colo 4, Onuralp Bitim, Jantunen 5

1'İNCİ PERİYOT: 23-19

DEVRE: 40-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da hücumda etkili başladı. İlk periyodu siyah-beyazlı ekip 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, devre arasına 43-40 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı açmayı başaran Fenerbahçe Beko, son bölüme 64-58 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, mücadeleden 82-71 galip ayrıldı.

SERİDE DURUM 2-1

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, final serisinde 2-1 öne geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü karşılaşması, 19 Haziran Cuma günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

ALIMPIJEVIC ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA OYUNDAN ATILDI

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın üçüncü periyodunda hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle üst üste teknik faul aldı. Sırp başantrenör, aldığı ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edilerek mücadeleyi tamamlayamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı