Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçının ardından

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 101-87 yenen Fenerbahçe Beko'da yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, karşılaşmanın ardından takımı tebrik ederken, eski oyuncuları Nando de Colo'yla da yeniden anlaştıklarını söyledi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ciritci, Beşiktaş'ın çok güçlü bir takım olduğunun altını çizdi.

Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan Ciritci, "Takımımız dün geç saatlerde İspanya'dan döndü. Yorgunduk ama buna rağmen iyi mücadeleyle maçı kazandık. Önümüzde Olympiakos maçı var, tüm taraftarları maça bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski oyuncuları Nando de Colo'yla yeniden anlaşmaya vardıklarını vurgulayan Ciritci, şöyle konuştu:

"Nando de Colo, camiamıza hayırlı olsun. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu, bundan sonra bizim için mücadele edecek. Anlaşma sezon sonuna kadar. Maçı bir diğer yeni transfer Chris'le birlikte izledik. Artık onun sağlık kontrolleri ve yasal işlemleri için bekliyoruz. Ondan sonrası da hocanın takdiri. Transferlerde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu uyumu bozmak istemiyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Bence nokta atışı 2 transfer yaptık. Zaten iyi olan takıma katkı vereceklerini düşünüyorum. Yine Dörtlü Final'in en büyük adayı biziz."

Tarık Biberovic: "Sakatlanmadan iki kupaya doğru gideceğiz inşallah"

Mücadelede 11 sayı kaydeden Tarık Biberovic, maçın ardından yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takımın 13'te 13 yapmasının takdir edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar savunmadan hücuma kadar çok iyi performans gösterdik. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyum. Çok yoğun bir tempo var. Hem Avrupa hem de Türkiye'de çok iyi basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Kim olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Sakatlanmadan iki kupaya doğru gideceğiz inşallah." açıklamasını yaptı.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu da Beşiktaş'ı tebrik ederken şunları söyledi:

"Beşiktaş bizimle oynayana kadar namağluptu. Geçen sene de finali onlara karşı oynamıştık. Bu atmosferde oynamak güzel. Bazı tatsız olaylar olabilir ama bunları kötü görmüyoruz, önemli olan kimseye zarar gelmemesiydi. Yoğun bir tempomuz var. Önce Olympiakos maçımız var, ardından Dubai'ye gideceğiz. Bu yoğunlukta burada kazanmak çok değerliydi. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ay zorlu maçlarımız var, inşallah kazanarak devam ederiz."