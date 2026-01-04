Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 87 Fenerbahçe: 101

Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş'ı 101-87'lik skorla mağlup etti. Maç, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş: Jonah Mathews 12, Devon Dotson 13, Vitto Brown 8, Ante Zizic 10, Yiğit Arslan 5, Berk Uğurlu 2, Conor Morgan 17, Anthony Brown 5, Brynton Lemar 7, Canberk Kuş 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Fenerbahçe : Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberovic 11, Talen Horton Tucker 27, Khem Birch 2, Wade Baldwin 14, Mikael Jantunen 6, Metecan Birsen 11, Brandon Boston 7, Devon Hall 13, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 24-23 (Beşiktaş lehine)

Devre: 47-48 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 82-62 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

