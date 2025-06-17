Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı serinin ilk maçında 18 sayı farkla devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 94-76'lık skorla kazandı. Fenerbahçe Beko'da Khem Birch 15, Wade Baldwin 14 sayıyla takımının en skorer isimleri olmayı başardı.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faulun ardından mücadeleden diskalifiye oldu. Mücadeledeki hakem kararlarından şikayetçi olan Alimpijevic, iki itirazının ardından teknik faullerle oyundan ihraç edildi.

SERİDE DURUM 1-0 OLDU

Bu sonuçla birlikte Sarı-lacivertliler, seride durumu 1-0 yaptı. Toplam skorda 4 olanın şampiyon olacağı zorlu seride ikinci maç yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.