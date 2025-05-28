Fenerbahçe Beko Basketbolcuları Başarısını Kutladı, A Milli Takım ve Spor Gündemi

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcuları Wade Baldwin ve Devon Hall, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Wade Baldwin: Şampiyonuz ve bu duyguyla uyanmak harika

Devon Hall: Mutluyum ve hedefe ulaştığımız için heyecanlıyım

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

16.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlıların ABD ve Meksika ile Haziran ayında oynayacağı özel maçların aday kadrosunun açıklanmasını takiben bir basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY

17.30 Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir maçı çalışmalarını sürdürecek.

20.00 GSYİAD tarafından Galatasaray'ın 25. şampiyonluk kutlamaları Four Seasons Bosphorus Otel'de düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılarda Bodrum FK maçı hazırlıkları başlayacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ

22.00 Real Betis - Chelsea

OKÇULUK

13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması devam edecek.

BASKETBOL FEDERASYONU

14.00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile bir otel arasında yapılan iş birliği kapsamında imza töreni düzenlenecek.

VOLEYBOL FEDERASYONU

- Türkiye Voleybol Federasyonu, A milli kadın ve erkek takımlarına FIVB Milletler Ligi maçları öncesi moral amaçlı, Çubuklu 29'da gece düzenleyecek.