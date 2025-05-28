Fenerbahçe Beko Basketbolcuları Başarısını Kutladı, A Milli Takım ve Spor Gündemi
EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun yıldızları Wade Baldwin ve Devon Hall, şampiyonlukları üzerine Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Ayrıca A Milli Futbol Takımı, özel maçlar için kadro açıklayacak, diğer Türk takımları da hazırlıklarına devam ediyor.
EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcuları Wade Baldwin ve Devon Hall, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
Wade Baldwin: Şampiyonuz ve bu duyguyla uyanmak harika
Devon Hall: Mutluyum ve hedefe ulaştığımız için heyecanlıyım
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
16.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlıların ABD ve Meksika ile Haziran ayında oynayacağı özel maçların aday kadrosunun açıklanmasını takiben bir basın toplantısı düzenleyecek.
GALATASARAY
17.30 Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir maçı çalışmalarını sürdürecek.
20.00 GSYİAD tarafından Galatasaray'ın 25. şampiyonluk kutlamaları Four Seasons Bosphorus Otel'de düzenlenecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılarda Bodrum FK maçı hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ
22.00 Real Betis - Chelsea
OKÇULUK
13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması devam edecek.
BASKETBOL FEDERASYONU
14.00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile bir otel arasında yapılan iş birliği kapsamında imza töreni düzenlenecek.
VOLEYBOL FEDERASYONU
- Türkiye Voleybol Federasyonu, A milli kadın ve erkek takımlarına FIVB Milletler Ligi maçları öncesi moral amaçlı, Çubuklu 29'da gece düzenleyecek.