Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i ağırlayacak

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 37. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'den Hapoel IBI ekibine 95-80 mağlup oldu.

Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet, 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 3. sırada giriyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı 84-58 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerse play-off'u garantileyecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre normal sezonda ilk 6'yı garantileyerek son maçlar öncesi play-off bileti alabilir.

Kaynak: AA / Süha Gür
