Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı, Fenerbahçe harekete geçti

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, milli arada bulunduğu Dubai'de, bölgedeki olaylar nedeniyle mahsur kaldı. Fenerbahçe yönetimi, Jasikevicius'un Türkiye'ye dönmesi için girişimlerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı. Sarı-lacivertli yönetim, Litvanyalı başantrenörün Türkiye'ye dönmesi için girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, milli arada Dubai'de bulunuyordu. Litvanyalı başantrenör bölgede yaşanan olaylar sebebiyle Dubai'de mahsur kaldı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli ekip, Jasikevicius'un İstanbul'a dönüş sağlayabilmesi için harekete geçti.

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Sarunas Jasikevicius'un İstanbul'a dönmesi için görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

