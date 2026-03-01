Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı, Fenerbahçe harekete geçti

FENERBAHÇE Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı. Sarı-lacivertli yönetim, Litvanyalı başantrenörün Türkiye'ye dönmesi için girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, milli arada Dubai'de bulunuyordu. Litvanyalı başantrenör bölgede yaşanan olaylar sebebiyle Dubai'de mahsur kaldı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli ekip, Jasikevicius'un İstanbul'a dönüş sağlayabilmesi için harekete geçti.

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Sarunas Jasikevicius'un İstanbul'a dönmesi için görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı