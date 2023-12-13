Fenerbahçe Beko, Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Dimitris Itoudis'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Itoudis'e teşekkür edilerek, başarılar dileyen kulüp, yeni başantrenör arayışına başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarının ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana başantrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.