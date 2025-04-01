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Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı Konuk Ediyor

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı evinde ağırlayacak. Müsabaka, 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lider durumda yer alırken, Barcelona 7. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Barcelona ise 7. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona 90-63 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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