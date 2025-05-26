Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonu, Tekirdağ'da Coşkulu Kutlamalar

Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonu, Tekirdağ'da Coşkulu Kutlamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY Euroleague finalinde AS Monaco'yu yenerek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, Tekirdağ'da büyük bir sevinçle kutlandı. Taraftarlar sokaklara dökülerek şehirde coşkuyla zaferlerini kutladı.

THY Euroleague finalinde Fransa temsilcisi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun tarihi zaferi, Tekirdağ'da büyük bir sevinçle kutlandı.

Final karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte Tekirdağ'daki Fenerbahçeli taraftarlar sokaklara döküldü. Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından kentin çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar, sarı-lacivertli bayraklarla cadde ve meydanlarda konvoylar oluşturdu. Araçlarıyla korna çalarak şehir turu atan taraftarlar, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı.

Bazı taraftarlar meşaleler yakarak kutlamalara renk katarken, havai fişek gösterileriyle zafer coşkusu doruğa ulaştı. Tekirdağ'ın merkezi noktalarında gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda, Fenerbahçe'nin Avrupa zaferi adeta bayram havasında karşılandı.

Polis ekipleri olası taşkınlıkları önlemek amacıyla bölgede güvenlik önlemleri alırken, kutlamalar genel olarak olarak olaysız geçti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı

Yenikapı'da olağanüstü anlar! Galatasaray kupasını böyle kaldırdı
Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

Çok konuşulacak sözler! Bazı taraftarlarına öyle bir gönderme yaptı ki
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı

20 ülke İsrail'in Gazze ablukasına karşı toplandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar

Yaşlı adamın gizemli ölümü! Kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
Malta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.