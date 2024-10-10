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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Mağlup Etti
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Türk Hava Yolları EuroLeague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek galip geldi. Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, takımının performansından ders çıkaracaklarını belirtirken, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise savaşçı ruhlarını vurguladı.

TURKISH Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.

TOMISLAV MIJATOVIC: BU MAÇTAN DERS ÇIKARACAĞIZ

Bu maçtan ders çıkaracaklarını ifade eden Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, "Seyircilere çok iyi bir maç izlettik. Takımız çok iyi bir karakter gösterdi. Sonlara doğru yaklaştık, fakat galip gelemedik. Hatalarımızı tekrarlamamak adına bu maçtan ders çıkaracağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Şut performanslarının kötü olduğunu dile getiren Mijatovic, "Savunmadan çıkarken istediğimiz ivmeyi sahaya yansıtamadık. Ne yazık ki şut performansımız kötüydü. Buradan sonuçlar çıkarak benzer hatalar yapmamalıyız" ifadelerinde bulundu.

SARUNAS JASIKEVICIUS: ÇOK SAVAŞÇI BİR RUHUMUZ VARDI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise şu ifadelerde bulundu:

"Takım ve taraftarları tebrik ediyorum. Çok savaşçı bir ruhumuz vardı. Bu kadar iyi oynadığımız bir maçta Efes bizi nasıl yakalayıp geçti buna bir bakmamız gerekecek. Sezonun bu noktasında varoluş savaşı yaşanıyor. Bu şekilde sezon sonu getirilemez. Pota altında daha iyi olmamız gerekiyor. 3 sayılar bize bu noktada çok yardımcı oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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