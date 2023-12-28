Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup etti

THY Euroleague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i 89-84'lük skorla mağlup etti.

Anadolu Efes mücadeleye 5-0 başlasa da periyodun geneli karşılıklı basketlerle geçti ve ilk periyot 29-29 eşitlikle tamamlandı. Bu periyotta sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 12 sayı, lacivert-beyazlılarda Dan Oturu 10 sayı ile ön plana çıktı. İkinci periyotta Dan Oturu ve Tyrique Jones ile pota altını etkili kullanan Efes farkı 8'e çıkardı (44-36). Fenerbahçe boyalı alandan Georgios Papagiannis ile sayılar bulsa da lacivert-beyazlılar devreye 52-47'lik skorla önde girdi.

Üçüncü periyotta Shane Larkin ile üst üste sayılar kaydeden Efes farkı açtı ve skoru 59-51'e getirdi. Daha sonra Sertaç Şanlı ve Marko Guduric'in sayılarıyla karşılık veren Fenerbahçe farkı 1'e indirdi (61-60). Son bölümde Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric ile 7-0'lık seri yapan Fenerbahçe öne geçti ve 3. periyodu 69-68 üstün bitirdi.

Son periyot karşılıklı sayılarla geçerken, son bölümde Georgios Papagiannis ve Nick Calathes'in sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe parkeden 89-84'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe üst üste 4, toplamdaki 10. galibiyetini elde etti. Efes ise üst üste 4, toplamda da 10. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skoreri Efes'te 28 sayı ile oynayan Shane Larkin olurken, Fenerbahçe'de de Nigel Hayes-Davis 24 sayı ile müsabakayı tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic, Uros Nikolic, Saso Petek

Anadolu Efes: Shane Larkin 28, Rodrigue Beaubois 10, Elijah Bryant 8, Darius Thompson 7, Justus Hollatz, Ercan Osmani, Dan Oturu 19, Mike Daum 6, Ante Zizic, Tyrique Jones 6

Başantrenör: Erdem Can

Fenerbahçe: Johnathan Motley 5, Scottie Wilbekin 6, Sertaç Şanlı 2, Georgios Papagiannis 12, Nigel Hayes-Davis 24, Tarık Biberovic 7, Dyshawn Pierre 2, Marko Guduric 8, Tyler Dorsey, Nick Calathes 17, Yam Madar 3, Nathan Sestina 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 29-29

Devre: 52-47 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 69-68 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL