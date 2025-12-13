Haberler

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i ağırlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. 11. haftada oynanacak maçtaki ilk düdük yarın saat 20.30'da çalacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.

Müsabakayı Mehmet Karabilecen, Kerem Baki ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, haftaya lider Beşiktaş GAİN'in ardından ikinci sırada girdi.

Anadolu Efes ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı ilk 6 maçı kayıpsız geçti. Son 4 müsabakadan mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, averajla 5. basamakta yer aldı.

Bu sezon iki takım arasında Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 79-69 mağlup etti.

Ligde 162. randevu

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 162. kez karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan 161 maçın 94'ünü lacivert-beyazlılar, 67'sini ise sarı-lacivertliler kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
