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Anadolu Efes: 73-72

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Serinin üçüncü maçı 5 Haziran'da oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 20, Horton Tucker 19, Baldwin 14, Hall 8, Birch 3, Zagars 3, Melli 2, Metecan Birsen 2, Jantunen 1, Onuralp Bitim 1

ANADOLU EFES: Loyd 19, Şehmus Hazer 12, PJ Dozier 12, Larkin 7, Dessert 5, Smits 5, Beaubois 4, Weiler-Babb 3, Erkan Yılmaz 3, Ercan Osmani 2, Jones

1'İNCİ PERİYOT: 16-18

DEVRE: 32-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-58

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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