Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Bedirhan Bülbül'ü kadrosuna kattı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Bedirhan Bülbül'ü kadrosuna kattı. Kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Ailemize hoş geldin' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Bedirhan Bülbül'ü transfer etti.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Bedirhan Bülbül." ifadesi kullanıldı.
26 yaşındaki milli voleybolcu, geride kalan sezonu Ziraat Bankkart'ta bitirdi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan